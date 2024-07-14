 

Завершена вторая фаза перехода российской промышленности на отечественное ПО

14.07.2024, 23:45, Разное
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На международной выставке «Иннопром-2024» эксперты обсудили готовность промышленного сектора к завершающему этапу импортозамещения в сфере индустриального программного обеспечения. Для успешного внедрения отечественных решений, как отмечается в материалах сессии «Росатома», необходимо повысить их функциональность, систематизацию, верификацию и валидацию. Также отмечается важность кооперативного подхода, который позволит избежать дублирования ресурсов и закрыть «белые пятна» в отечественном ИТ-ландшафте.

По словам Владимира Дождева, директора департамента цифровых технологий Минпромторга РФ, такой подход позволит обеспечить системное развитие CAE-систем и индустриального ПО в целом. Он также сообщил, что инструменты для процессов кооперации уже созданы.

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела «Росатома» Роман Королев отметил рост запросов на техподдержку и развитие функционала российских CAE-систем. Начальник лаборатории «Центра Келдыша» Игорь Лаптев указал на барьеры, препятствующие активному использованию отечественных CAE-продуктов в ракетно-космической отрасли, такие как страх ошибиться, нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие связи между потребителем и разработчиком.

Директор по развитию бизнеса «Альфатех» Сергей Кулаков связал проблему роста авторитета российского CAE с совершенствованием процессов верификации и валидации требований к изделиям.


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