 

Евро 2024: Ямаль сделал четвёртый ассист на Евро-2024 – это повторение рекорда

14.07.2024, 22:50, Новости дня
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Молодая звезда сборной Испании Ламин Ямаль вечером воскресенья сделал голевую передачу на Нико Уильямса в финале Евро-2024. Таким образом, Ламин повторил рекорд по ассистам в рамках одного Евро, это его четвёртый голевой пас на турнире. Фактом делится Opta Sports.

Ранее четыре ассиста на одном чемпионате Европы делали швейцарец Стивен Цубер (2021), валлиец Аарон Ремси (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и серб Любинко Друлович (2000).

Текстовая трансляция финала Евро-2024 проходит на нашем портале. Испанцы вышли вперёд в начале второго тайма как раз благодаря голу Уильямса – 1:0.


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