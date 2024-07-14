Huawei запатентовала новые складные смартфоны Pocket

Китайская технологическая компания Huawei подала патент на четыре варианта дизайна для своих будущих складных смартфонов Pocket. Эти варианты основаны на текущей модели Pocket 2, но предлагают различные конфигурации для камер и внешнего дисплея.

По данным портала 91mobiles, все четыре варианта используют один и тот же механизм складывания, но отличаются расположением камер. В то время как в Pocket 2 камеры расположены вертикально в круглых модулях, новые варианты включают горизонтальное расположение и диагональное расположение.

Компания также экспериментирует с размерами элементов, увеличивая внешний дисплей в одном из вариантов. Хотя патенты не гарантируют, что эти проекты будут реализованы в окончательных продуктах, они свидетельствуют о продолжающихся исследованиях и разработках Huawei в области дизайна складных устройств.