 

Huawei запатентовала новые складные смартфоны Pocket

14.07.2024, 22:35, Разное
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Китайская технологическая компания Huawei подала патент на четыре варианта дизайна для своих будущих складных смартфонов Pocket. Эти варианты основаны на текущей модели Pocket 2, но предлагают различные конфигурации для камер и внешнего дисплея.

По данным портала 91mobiles, все четыре варианта используют один и тот же механизм складывания, но отличаются расположением камер. В то время как в Pocket 2 камеры расположены вертикально в круглых модулях, новые варианты включают горизонтальное расположение и диагональное расположение.

Компания также экспериментирует с размерами элементов, увеличивая внешний дисплей в одном из вариантов. Хотя патенты не гарантируют, что эти проекты будут реализованы в окончательных продуктах, они свидетельствуют о продолжающихся исследованиях и разработках Huawei в области дизайна складных устройств.


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