Выпуск бюджетного смартфона Poco M6 Plus с частотой обновления экрана 120 Гц

Компания Xiaomi готовится выпустить новый смартфон Poco M6 Plus, характеристики и фотографии которого обнародовал портал 91Mobiles. Согласно источнику, смартфон получит 6,79-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Производительность устройства будет обеспечена чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE в тандеме с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя UFS 2.2.

Poco M6 Plus оснастят основной камерой с разрешением 108 Мп, вспомогательным модулем на 2 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Емкость аккумулятора составит 5030 мАч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Среди других особенностей смартфона заявлена защита от влаги и пыли по стандарту IP53, наличие USB Type-C, 3,5-мм разъема для наушников и встроенного в кнопку включения сканера отпечатков пальцев. Стоимость Poco M6 Plus в версии 6/128 ГБ составит около 14,7 тыс. рублей, а модель 8/128 ГБ будет продаваться за 15,7 тыс. рублей. Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, серебристом и фиолетовом. О сроках появления новинки за пределами Индии информации не поступало.