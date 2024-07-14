 

Wylsacom рекомендовал россиянам погружать перегревшиеся смартфоны в лед

14.07.2024, 22:35, Разное
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Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, дал россиянам рекомендации по быстрому охлаждению перегревшихся летом смартфонов.

Для предотвращения нагрева смартфона до дискомфортной температуры блогер рекомендует отказаться от чехлов, так как без него тепло отводится лучше. “Второе — используйте режим «энергосбережения» всякий раз, когда телефон в режиме ожидания. Он не будет тянуть контент из интернета, тактовая частота процессора будет снижена, так что ему будет попроще», — продолжил перечислять Петухов.

Если перегрев уже случился, блогер рекомендует выключить смартфон и для охлаждения устройства достаточно пары минут. Также можно положить смартфон на что-нибудь холодное, даже в лед.


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