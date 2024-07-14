Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто

Этим летом VK Fest проходит в пяти городах России. Молодежный фестиваль уже состоялся в Уфе, Красноярске, Сочи и Санкт-Петербурге. Мероприятие завершается и в Москве. 13 и 14 июля жители и гости столицы посетили “Лужники”, чтобы встретиться с любимыми артистами. Среди хедлайнеров мероприятия неожиданно оказалась Надежда Кадышева, которую уже давно, образно говоря, внесли в список артистов для старшего поколения.

Однако появление 65-летней народной артистки России на VK Fest в Москве произвело фурор. Кадышева исполнился для молодежи песню “Плывет веночек”, которая в последнее время завирусилась в Сети. Хит в исполнении Надежды Никитичны стал трендовой аудиозаписью в социальных сетях. Блогеры активно используют “Веночек” для аудиосопровождения своих роликов.

Но никто не ожидал, что молодежь, надрывая связки будет подпевать: “И плывёт веночек ддоль ночной воды, одинокая стою на берегу. Вижу отражение своей мечты, но найти её на небе не могу”.

Надежда Кадышева. Фото: соцсетиПохоже, Надежда Кадышева обрела вторую популярность. Кстати, с ней мечтала посотрудничать молодая исполнительница Mia Boyka. В недавнем интервью 28-летняя артистка призналась, что связалась с представителями Надежды Никитичны в надежде получить согласие на запись совместной песни в народном стиле, но получила отказ.