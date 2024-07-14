 

Раскрыты секреты двухметрового крокодила из древнеегипетской мумии

14.07.2024, 21:25, Разное
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Исследование древнеегипетской мумии двухметрового крокодила подарило ученым неожиданную находку. В желудке рептилии, чья мумия насчитывает от двух до трех тысяч лет, обнаружился рыболовный крючок.

Ученые использовали КТ-сканирование для изучения внутренностей мумии и выявили металлический предмет в желудке крокодила. Далее они создали реплику крючка из пластика и бронзы — исходного материала предмета.

Помимо крючка, в желудке обнаружили множество мелких камней, которые крокодилы проглатывают для измельчения пищи. А вот скелет рыбы, которую съел крокодил, сохранился полностью, что говорит о том, что она не успела раствориться в пищеварительных ферментах.

Ученые предполагают, что рыба с крючком была наживкой, с помощью которой ловили крокодила. Возможно, его планировали принести в жертву богу-крокодилу Себеку, олицетворявшему плодородие и земледелие в Древнем Египте. Считалось также, что одежда из кожи крокодила обладала защитными свойствами.


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