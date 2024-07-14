 

Health: сердечная недостаточность может приводить к отеку ног

14.07.2024, 21:25, Разное
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Появление отеков на ногах может сигнализировать о различных заболеваниях, от нарушения работы клапанов вен до проблем с сердцем, печенью или почками. Об этом пишет портал Health.

При скоплении в тканях всего нескольких литров жидкости отечность ног становится заметной, что эквивалентно примерно шести бутылкам воды. Отеки могут сопровождаться блеском кожи и остающейся лункой при надавливании. Боль может присутствовать как при движении, так и в состоянии покоя.

Внезапное появление отечности может быть вызвано образованием тромба в вене ноги, что особенно часто встречается у людей после операций, длительного постельного режима, приема противозачаточных или курения. Тромб может оторваться и закупорить сосуды в сердце, мозге или легких.

Постепенное увеличение отеков наблюдается при хронических заболеваниях. Их наличие является основанием для обращения к врачу в случае появления отеков.

При недостаточности венозных клапанов кровь накапливается в ногах из-за неспособности организма переместить ее вверх. Это состояние часто развивается у пожилых людей, курильщиков, высоких и беременных женщин.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. Она может привести к отекам нижних конечностей, часто симметричным. Также возможен отек легких, вызывая одышку или кашель.

Цирроз печени вызывает нарушение кровотока, что приводит к отекам голеней и живота. Заболевания почек также могут провоцировать отеки, часто развиваясь бессимптомно. Поэтому важно регулярно сдавать анализы крови и мочи.

Кроме того, отеки могут быть вызваны инфекциями, травмами, ранами, раком, удалением лимфатического узла или лучевой терапией. Одышка или боль в груди, хронические заболевания сердца, печени или почек, а также жар и зуд являются дополнительными поводами для обращения к врачу при появлении отеков. Рекомендовано обратиться к врачу также в случае усиления отечности.

Антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, эстроген, тестостерон и кортикостероиды тоже могут вызывать отеки. Их прием не следует прекращать без одобрения лечащего врача.


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