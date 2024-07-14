Клетчатка может быть вредна при нарушении работы ЖКТ

Эксперт в области превентивной медицины Андрей Мартюшев-Поклад сообщил, что при проблемах с пищеварением даже здоровые продукты могут вызывать негативные симптомы.

В частности, клетчатка, которая обычно рекомендуется как важный компонент питания, может вызвать брожение и усугубить проблемы при синдроме раздраженного кишечника и воспалительных заболеваниях. Кроме того, при повышенной чувствительности к глютену могут плохо восприниматься крупы, хлеб и выпечка, содержащие этот белок.

При нарушениях оттока желчи дискомфорт может вызвать жирная пища, а при снижении выработки желудочного сока – употребление мяса. Эксперт подчеркнул важность обсуждения нежелательных реакций организма на продукты с врачом.