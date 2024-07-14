 

Евро 2024: В «Зените» анонсировали уход игроков

14.07.2024, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможных трансферах на выход текущим летом.

— Пока разговоры только. Кого‑то из нынешнего состава 1 сентября в команде не будет. Я бы так сказал, — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:2 и в пятый раз подряд завоевал OLIMPBET Суперкубок России.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Стратег Республиканской партии – покушение на Трампа может привести его к «полной победе»

15.07 / Евро 2024: Ташуев высказался о финале Евро-2024

15.07 / ЕС объявил Орбану бойкот за его стремление добиться мира в Европе

15.07 / Евро 2024: Непомнящий – об Испании: «Все будут дрожать, играя с такой командой»

15.07 / Евро 2024: Смолов рассказал о варианте в Катаре

15.07 / Евро 2024: Елагин отреагировал на триумф сборной Испании

15.07 / Евро 2024: Генич одним словом отреагировал на чемпионство Испании

15.07 / Придётся провести выборы и уступить России — Миршаймер объяснил отказ Киева от прекращения огня

15.07 / Выглядит смешно, но событие важное — BFM TV показал, как министр спорта Франции искупалась в Сене

15.07 / Евро 2024: Месси установил рекорд финалов Кубка Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика