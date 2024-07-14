Евро 2024: В «Зените» анонсировали уход игроков

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможных трансферах на выход текущим летом.

— Пока разговоры только. Кого‑то из нынешнего состава 1 сентября в команде не будет. Я бы так сказал, — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:2 и в пятый раз подряд завоевал OLIMPBET Суперкубок России.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.