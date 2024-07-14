Таиланд продлевает безвиз для российских туристов до 60 дней

Премьер-министр Таиланда Сетх Танакарат подписал постановление о продлении срока безвизового пребывания для граждан 93 стран, в том числе России, с 30 до 60 дней. Соответствующий документ вступает в силу с 15 июля 2025 года.

Данная мера направлена на стимулирование туристического потока в страну. По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), в первом полугодии 2025 года Таиланд посетили около 1,1 миллиона россиян, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты АТОР отмечают, что продление безвиза позволит увеличить количество организованных туров и самостоятельных поездок в Таиланд, а также приведет к росту доходов от туризма.

Ранее правительство Таиланда также расширило перечень стран, граждане которых могут получить электронную визу. Теперь такой механикой могут воспользоваться туристы из 13 стран, включая Россию.