 

В поддержку Плющенко выступил депутат Госдумы Свищев

14.07.2024, 20:15, Разное
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев осудил попытки коллег склонить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к бойкоту предстоящих Олимпийских игр. Ранее фигурист заявил о поступавших к нему обращениях с такими призывами.

“Мы должны уважать выбор спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом, – заявил Свищев. – Даже если ты являешься депутатом, навязывать свое мнение спортсменам несправедливо”.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года организация приняла решение допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в нейтральном статусе при выполнении ими определенных требований. На данный момент к участию в Играх допущены 15 российских спортсменов.

Параллельно с подготовкой к Олимпиаде РФ организует собственный турнир – Игры дружбы. Первоначально их планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако позже стало известно о переносе мероприятия. Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил эту информацию 7 июня. Инициатором и координатором соревнований выступает International Friendship Association (IFA).


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