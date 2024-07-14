В Новороссийске объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров

В городе Новороссийске в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгорания составляет около 22 га. В тушении задействованы более 130 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

Подготовлены автобусы для эвакуации 200 отдыхающих с баз отдыха «Моряк» и «Романтик». Ранее сообщалось о крупном пожаре в курортном поселке Абрау-Дюрсо. Из-за пожара в районе хутора Дюрсо были эвакуированы около 500 человек и 30 машин.