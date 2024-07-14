Мнение: Кто из немцев уважал русских, а кто — нет

1. Карл Маркс русских категорически не любил. Вот что он пишет про Россию в книге «Разоблачения дипломатической истории 18-го века»:

Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия…

…Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала [виртуозом] в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира.

Цитата не вырвана из контекста, там вся книга такая (ссылка). Пожалуй, если перевести книгу Карла Маркса на мову, она станет у наших соседей бестселлером.

2. Не отставал от своего товарища и Фридрих Энгельс (ссылка):



«…Ни одна революция в Европе не может достигнуть окончательной победы, пока существует рядом с ней теперешнее русское государство».

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«Наша иностранная политика была проста, выступление в пользу всех революционных народов, призыв к всеобщей войне революционной Европы против великой опоры европейской реакции — России. С 24 февраля нам было ясно, что революция имеет только одного действительно страшного врага — Россию, и что этот враг тем сильнее вынужден будет вмешиваться в борьбу, чем больше революция станет общеевропейской». Фридрих Энгельс. 1848 г.

Маркс и революционное движение в XIX веке. Сборник статей. Институт истории ленинградского отделения Коммунистической академии при ЦИК СССР, Л., Ленпартиздат, 1934 г. С. 187.

Опять-таки, товарищ Энгельс не любил нас принципиально, всей душой, как недостойную с его точки зрения нацию. Можно воевать или конфликтовать с врагом, сохраняя при этом человеческое достоинство: дескать, не обижайся, сосед, но политические интересы требуют тебя победить. У Энгельса отношение к русским было иным. Вот, например, из его статьи «Демократический панславизм»:

«На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам». (Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 305-306.).

3. А вот видеоразбор известных цитат про Россию и не только, приписываемых германскому канцлеру Отто фон Бисмарку. Бисмарк некоторое был послом в России, неплохо её знал и успел оставить о России и русских немало высказываний, как положительных, так и негативных. Однако наиболее известные фразы, которые теперь связывают с именем Бисмарка, в действительности были придуманы другими авторами (ссылка):

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!».

Наверное, большинство из вас слышали эту цитату, приписываемую канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Дело в том, что он этого никогда не говорил. Как Бисмарк и не говорил про «никогда не воюйте с русскими», и даже «про прусского учителя» он тоже не говорил (пускай это и не про Россию).