Американский комик, прозванный «сатирическим убийцей Байдена», признался, что просто перевёл анекдоты про Брежнева

Комик Эдвард Рози, считающийся одним из самых популярных в США в этом году, признался, что во многом обязан своему успеху советскому самиздатовскому сборнику анекдотов про Леонида Брежнева. Артист часто шутит про президента Джо Байдена, каждый раз срывая шквал аплодисментов и неизменно собирая полные залы даже в «демократических» штатах.

В интервью изданию USA Today Рози рассказал, что перевёл «множество русских шуток», датируемых 1970-ми и началом 1980-х.

«Я думал, что в России все угрюмые и никто не шутил, особенно при том, что Брежнев наверняка отправлял за это в ГУЛАГ. Но оказалось, всё куда интереснее. В это трудно поверить, но в СССР действовало независимое издание «Сэм-издат», которое печатало очень крамольные по тем временам шутки. Не знаю, кто такой этот Сэм, и почему ему столько позволяли. Может, он друг Брежнева по колледжу? Это бы многое объяснило. Так или иначе, Сэм издавал много интересного», – сказал он.

Сборник анекдотов комик купил у приятеля, семья которого давно живёт на Брайтон-Бич.

«Он наводил порядок у себя в квартире и положил эту книгу рядом с дверью, потому что считал её мусором и хотел выбросить. Я сказал: погоди, я хочу это почитать. Тогда он взял книгу, отнёс обратно на полку и сказал: «Хорошо, я продам её тебе», – вспомнил Рози. – Поначалу эти короткие смешные истории кажутся странными, и не весь юмор русских понятен. Но если выбрать лучшие и немного их адаптировать, это отличный материал для стендап-комедии».

Артист добавил, что материала хватит надолго – пока он главным образом перевёл шутки про старческое слабоумие, а ещё остались истории про товарный дефицит, награды и «комичные ситуации с вице-президентом Сусловым».

«Это на Рождество», – добавил он.

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