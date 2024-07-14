Евро 2024: Сесар Навас ожидает доминирования Испании в матче с Англией

Сесар Навас, экс-игрок ряда российских клубов, высказался в преддверии финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией.

По словам испанского футболиста, его соотечественники в этой игре будут владеть преимуществом.

Встреча, напомним, пройдёт сегодня в Берлине, арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по мск.

– Испанцы будут доминировать за счёт владения мяча. Испанцы будут атаковать, создавая ширину с помощью фланговых защитников Карвахаля и Кукурельи, а также Ямаля и Уильямса. Англичане будет играть в защите, – передаёт слова экс-игрока «Рубина» Metaratings.ru.