 

Евгений Плющенко отверг призывы бойкотировать Олимпийские игры в Париже

14.07.2024, 19:05, Разное
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что отказался поддержать бойкот летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

“Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена”, – заявил Плющенко на лекции “Знание” на VK Fest.

Напомним, что в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, но позже мероприятие было перенесено.

На Олимпиаду в Париже от РФ поедут 15 спортсменов.


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