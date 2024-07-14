 

Предзаказ Galaxy Z Fold6 и Flip6 на 25% выше, чем у моделей прошлого года

14.07.2024, 19:05, Разное
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Продажи новых складных смартфонов Samsung с функцией искусственного интеллекта в РФ превышают показатели прошлого года. Об этом со ссылкой на данные ретейлеров пишет издание «Известия». Ретейлеры и отраслевые эксперты сообщают о росте предварительных продаж на 34%.

Флагманские модели Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 были представлены 10 июля. Они доступны в различных цветах и имеют мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Цена на новые устройства составляет от 120 до 230 тыс. рублей.

По словам представителя Inventive Retail Group Людмилы Семушиной, самыми популярными моделями среди пользователей стали Galaxy Z Fold6 на 512 ГБ синего цвета и Galaxy Z Flip6 с теми же 512 ГБ серого цвета.

По данным МТС, количество заявок на Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 за первый день предзаказов почти на четверть превысило количество заявок на Fold5 и Flip5 за первый день предзаказов в 2023 году. По информации из «Вымпелком», предзаказ новых устройств линейки Samsung Galaxy Fold за первые сутки на 25% превысил предзаказ предыдущей модели этой линейки за такое же время. В сети «М.Видео-Эльдорадо» за первые сутки с момента презентации новинок и старта предзаказов их количество выросло в два раза год к году.


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