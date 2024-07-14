Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти умерла в 53 года

В возрасте 53 лет покинула этот мир любимая миллионами актриса Шеннен Доэрти. Последние десять лет она мужественно сражалась с раком, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

В последние минуты жизни рядом с Шеннен были ее дочь, родные и близкие, включая верного друга Боуи.

В 2015 году, когда актриса узнала о страшном диагнозе, она сделала мастэктомию и прошла курс химиотерапии. Вскоре она добилась ремиссии и радовалась жизни. Однако в 2020 году рак вернулся с новой силой. Врачи поставили четвертую стадию. Летом 2023 года болезнь усугубилась: рак распространился на кости и мозг.

Но несмотря на страшный диагноз, Шеннен не теряла надежды и не хотела сдаваться. Она продолжала работать, доказывая, что нельзя ставить крест на людях с раком.

В 2024 году актриса призналась, что готовится к своей кончине. Она разбирала вещи и избавлялась от ненужного, чтобы не оставлять родным тяжелое бремя.

Появившись на свет в 1971 году в Теннесси, Шеннен с ранних лет проявляла интерес к искусству. В семь лет она вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес и начала сниматься в кино.

Первым крупным успехом стала роль Бренды в культовом сериале “Беверли-Хиллз, 90210”. Звезда покинула проект после четвертого сезона, но позже вернулась в перезагрузке. Следующий виток популярности принес ей сериал “Зачарованные”, однако конфликты с коллегой Алиссой Милано привели к уходу актрисы.

Шеннен Доэрти была замужем трижды. Ее последним супругом был фотограф Курт Исвариенко, с которым она прожила более 11 лет. Несмотря на поданный актрисой развод, в многочисленных интервью она признавалась, что Курт стал для нее опорой в борьбе с раком.

Шеннен Доэрти останется в памяти поклонников как мужественная женщина, которая не сдалась перед лицом болезни. Ее борьба и вера в лучшее стали примером для миллионов людей.