Мнение: Советский интернационал: следует ли о нём ностальгировать?

1. К вопросу о том, кто кого кормил в СССР. Рассчитать это непросто, так как помимо прямых денежных дотаций в бюджеты союзных республик многое зависело от того, по каким ценам и сколько им поставляли товаров (потребительских продуктов, энергоносителей и так далее). Данные за разные годы разнятся, но источники сходятся на том, что большинство республик были дотационными, – как в денежном, так и в товарном отношении, – а кормили всех, главным образом, Россия и Белоруссия (иногда называются также богатые нефтью и газом Азербайджан и Туркменистан). Андрей Медведев пишет (ссылка):



…вся Прибалтика, как и прочие национальные республики хорошо жили в СССР исключительно за счёт великорусского ядра – России и Белоруссии.

Есть такой экономический парадокс: БССР и РСФСР потребляли меньше, чем производили, поскольку большая часть их доходов изымалась для дотаций союзным республикам.

В 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 миллиарда рублей, больше, чем ввезла. В пересчёте на каждого жителя РСФСР это выходит 209 рублей в год – чуть больше тогдашней среднемесячной зарплаты. Вот где-то столько и уходило из России в результате политики союзного центра по ценообразованию, формированию бюджета и внешней торговле. Согласно тем же данным, эти средства распределялись по всем республикам, исключая Туркменистан, тому деньги не давали, потому что предполагалось, что Туркмении остаются деньги за добытый газ.

В пересчёте на душу населения, наивысший показатель оказывался у советской Литвы где каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Далее следовали Эстония – 812 рублей (привет Кае Каллас), Молдавия – 612 рублей, Латвия – 485 рубля, Армения – 415 рублей. Даже небедная советская Украина получала 56 рублей в год на жителя.

То есть, как можно видеть, даже через 70 лет после революции 1917 года идея о том, что русский народ не самоценен и должен быть если не топливом для мировой революции, то хотя бы обслуживающим персоналом для прочих народов бывшей империи (потому что обязан каяться за вековой великодержавный шовинизм), находила реальное экономическое воплощение. Советский BLM as it is.

Людям постарше легко вспомнить, как жили в те годы Прибалтика и Грузия, и как русское Верхневолжье, или Псковская область.

2. Сенатор Анатолий Широков пишет (ссылка):



Довелось однажды познакомиться с очень интересным документом. Не было возможности скопировать для личного архива, поэтому привожу данные из него по памяти. Подоходный налог – один из самых “увесистых” в системе налогов любой страны. В рамках Советского Союза подоходный налог также собирался, но механизм его распределения оказывался крайне интересным. Подоходный налог, собиравшийся в республиках СССР, полностью оставался в распоряжении каждой республики. Лишь подоходный налог, собиравшийся в России (или в Российской Советской Федеративной Социалистической республике – РСФСР), делился пополам. Одна половина оставалась на развитие РСФСР, а другая – направлялась на развитие других советских республик. Такое вот интернациональное советское братство, которое в итоге обернулось на фоне крушения СССР лозунгами “Хватит кормить Москву”, “Хватит кормить вечно пьяного старшего брата”, активно внедрявшимися в массовое сознание именно националистической интеллигенцией бывших союзных республик.

3. Мужик приходит к врачу:



— Доктор, когда я по лестнице поднимаюсь, у меня левая нога болит.

— Больной, зачем вы меня обманываете? У меня есть точно такая же левая нога, и когда я поднимаюсь пешком на пятый этаж, она совершенно не болит!



Примерно по такому сценарию идут многие беседы про СССР. Советский Союз был огромной и очень разной страной. В разных регионах страны жизнь могла отличаться очень сильно. Цитирую, например, из письма читателя:



Моя мать родилась на Кубани. Пол в доме делали из лошадиного навоза, пока он мягкий, потом он застывал и получался ровный пол. Вместо санок братья её зимой спускали с горки на черепе от коровы.



Отец из Сибири. В молодости он участвовал в строительстве Небит-Дагской ГЭС в Туркмении. И говорил, что «там к каждому кишлаку асфальтовая дорога проложена».



Моя преподавательница, впоследствии рукводительница, долгое время жила в Бугульме, в Татарии. А потом, в конце 1980-х, переехала в Грузию. Если в Бугульме нормального мяса было не достать, одни кости, то в Грузии она увидела, как грузинка выбирала мясо для своей собачки: «ой, вот это она есть не будет». Эта разница тогда поразила её до глубины души».

Так вот, коллеги, вопрос. Как полагаете, интернационализм — это хорошо или плохо? И если интернационализм — это хорошо, то точно ли он должен выглядеть так, как в СССР?