Личное: “Сила испарилась от одного его прикосновения”

Это письмо длинное, поэтому разберем его в два приема. Половину и половину еще вечером.

Вообще, друзья, я не публикую таких длинных писем. Формат ЖЖ не позволяет простыни публиковать, да и читателям читать такое сложное. Пишите покороче.

tancploschadka

Здравствуйте, Эволюция.

Примерно восемь месяцев назад я писала вам письмо о начале своей истории (оно не было опубликовано).

Я читала письмо marmeladka2000 со слезами на глазах, а потом письмо автора, которая хочет уйти от мужа к любовнику и это всё настолько меня задело, что я пишу письмо и прошу разбора.

Мне 35 лет, и я замужем за прекрасным человеком (мы ровесники). Я не стремилась замуж, поженились мы из-за СВО. Муж работает в европейской компании, и когда всё началось, его руководство поставило условие, что он должен уехать из России. В итоге мы жили в другой стране, но мне там не нравилось, я ныла, капризничала и часто ездила домой. Сейчас я дома и я всё сильнее понимаю, как сильно мне надоела неустроенная жизнь на чемоданах и что жить я хочу здесь, дома, в России.

Мой муж – мечта любой девушки. Чтобы я не ныла, он создал мне в этой стране все условия, помогает мне, поддерживает меня во всех моих увлечениях, что немаловажно – финансово. Он всегда любил меня сильнее, чем я его, но с последними годами я начала думать, что мое уважение и благодарность к нему, мое восхищение им как высококвалифицированным профессионалом и просто эрудированным умным человеком постепенно перерастает и перерастет в любовь. И что с мужем мне повезло как никому.

(Вот автор пишет, что ее муж – мечта любой девушки. Она хочет сказать, что сама она бесится с жиру. Любая девушка мечтает о ее муже, а сама она пишет письмо о любовнике. Давайте запомним этот момент и посмотрим дальше, как накормленная этим всем корона сливает автора)

Я работаю в московской госкомпании, по счастью – на удаленке. Зарплата у меня крошечная и не растет, как и мой карьерный рост. Наши отношения с мужем долгие, он долго ухаживал и добивался меня, устаканилось всё после пандемии, до этого я еще как-то барахталась, жила одна в Москве (мы оба из провинции), старалась где-то что-то подработать, вещала про важность независимости. Сейчас же скорее забила на всё это, чувствуя себя уверенно и благополучно с мужем, как за каменной стеной.

Проблема наша – мы ведем разные образы жизни и увлечения у нас тоже разные. Я очень активная и спортивная, занимаюсь бегом и альпинизмом, хожу в горные походы, поднимаюсь на вершины, просто живу этим. Стараюсь рано ложиться и вставать, по возможности хорошо питаться, мало ем сахар, мало пью алкоголь. Муж ведет совершенно неподвижный образ жизни, прикрывая это тем, что «очень много работает». Он действительно много работает, но вечерние часы, свободные от работы, он предпочитает проводить, сидя в кальянной, а не пойти, например, в зал и заняться своим весом. По выходным он может выпить за вечер не одну бутылку вина и не один литр пива, может и в будни. По ночам ест конфеты из холодильника, питается доставками. Мы оба нехозяйственные, но от меня он не требует никакого участия в быту, в той стране в большой квартире убирается домработница, готовить он тоже меня не просит. И сам хозяйственность не проявляет.

Конфликт интересов тянется годами. Годами мне хочется видеть рядом секси подтянутого спортивного мужика. После истории, о которой я расскажу в письме, я психанула и поставила его перед ультиматумом: либо ты идешь в зал, либо мы разводимся. Со скрипом и нытьем пошел. Три раза в неделю под палкой ходит 45 минут крутить эллипс. Спасибо и на том.

(Автор занимается только имиджем и здоровьем. За красоту ее ценит муж, который намного ее успешней. Вскоре красота автора будет понемногу увядать и, если никаких других любимых ресурсов у нее не появится, ее ждет расшатанность. А другие ресурсы грозят не появиться. Как думаете, откуда это видно?)

В прошлом году в августе на одном из восхождений мы познакомились с А., он был вторым гидом в нашей группе. Это было внезапно и неожиданно для меня, я мало с кем и так-то общаюсь в походах, а тут еще сразу романтический интерес от него. В первые дни я его вообще не замечала, пока он при всех не сделал комплимент моей фигуре. Ну и как-то то палки мне подаст, то с рюкзаком поможет и однажды вечером, когда мы сидели рядом за чаем, он взял мою руку под столом, и everything is illuminated. Честно, я такое чувствовала только в 19 лет. Я поняла, что нужно рассказать ему, что я замужем, что я и сделала, выбрав момент. Мы лежали на траве, вдали от всей группы, наши пальцы переплетались, я плыла от его близости и дрожащим голосом рассказывала ему, что год назад я вышла замуж, мой муж меня очень любит, я тоже его люблю, но мне с ним бывает сложно, он не разделяет мои интересы. (Господи, какой ужас я несла! Да мои интересы-то существуют блин благодаря мужу).

А. ответил, что «любовником он не будет», что у него принципы с замужними не общаться и всё такое. Тем не менее остаток тура мы провели вместе, ходили вместе, лезли вместе, и на спуске с горы, когда мы ждали машину в базовом лагере и в темноте валялись под звездами на спасодеяле мы целовались так, как никогда в жизни. Кажется, у меня ни разу так не перехватывало дыхание от поцелуя, я натурально забывала как дышать, улетала в какой-то транс. Потом была долгая дорога до аэропорта, мы не стесняясь не выпускали друг друга из обьятий, он целовал меня в шею и волосы, я гладила его руки. Ну и он проводил меня до выхода к гейту.

(А. гид по горным восхождениям. Он сам красив спортивен и красивых спортивных женщин вокруг него – в избытке. С самого начала он спрятался за “ты замужем”, и это, конечно, шланг. Шланг небольшой, экологичный, кокетливый, но все-таки шланг. Кто объяснит почему?)



Он живет в 4 часах полета от Москвы. Я живу то в Москве, то в своей деревне, то вот в стране, где живет муж. Мы общались 24/7, голосовые, кружочки в телеграме, смски. У меня совсем утекла крыша, я начала думать, как бы мне провернуть так, чтобы слетать к нему хотя бы на выходные и тут прямо в этот момент (это было уже начало октября) мой муж пишет мне, что достало его это всё, он прилетает в Россию хотя бы на месяц, может и дольше получится.

Я растерялась и через 10 же минут не подумав выложила А., что мол муж прилетает. В том контексте, что дорогой, я могу дольше отвечать и не смогу 24/7 с тобой болтать (ужас какой!).

Тут у А. началась натуральная истерика ну и пользуясь моментом я ему пишу:

-А., а чего ты скандал закатываешь? Ты ведь мне ничего не предложил. Пиздеть по смс каждый может. Ты мне билеты не купил в Х (его город) сей же час, замуж выйти не предлагал (а на других условиях смысл мне разводиться вообще, когда меня меня муж обеспечивает всеми удовольствиями), так у тебя и прав нет мне что-то предъявлять.

(Если отфильтровать эмоции и громкие слова, что у А. – истерика, а не ревность плюса, то она ему прямо сказала, что готова разорвать с мужем в случае серьезного предложения от А. Давайте запомним, что она ему дала понять, что ждет от него серьезных шагов и тогда готова порвать с мужем)

Вот так на духу и сказала всё. Ну он что-то помямлил и разговор закончился. И мы замолчали.

Первые дни я держалась стойко. Ну я всё ему сказала, бегать за мужиком замужней девушке не пристало. Я ждала, что он передумает всё в своей голове и напишет, но он не писал. Я пыталась обесценивать его и думать о муже. Думать, что нищий мужик без образования с ипотекой, кредитами и с непрестижной работой в богом забытом Х (на самом деле Х большая туристическая столица и вовсе не забыт богом, скорее наоборот, особенно судя по ценам на авиабилеты туда) куда мне сдался. Он даже живет не в отдельном жилье, а с родителями! Ну красивый, ну спортивный, ну попал в мой идеал внешности, ну говорим мы на одном языке, ну интересы общие, ну ребенка мне первый раз в жизни захотелось, глядя на него, ну и че? Сладкая конфета просто для ребенка. Не пишет и не предлагает ничего, самое главное в этом всем – он меня НЕ ЛЮБИТ, на фоне этого всё остальное не важно.

(Друзья, обратите внимание на один момент и постарайтесь его разглядеть. Я много раз писала, что нельзя обесценивать партнера, если хочешь вернуть равновесие, а надо наоборот отрефлексировать его значимость и осознать свою значимость без короны. Если бы она сфокусировалась на том, что А. очень хорош собой и у него большой выбор таких как она, а потом на том, что его значимость для нее высока и она ему дала понять очень четко, она сейчас же пришла бы в равновесие. И с каждым днем СЗ А. становилась бы чуть меньше, а устойчивость ее больше. Кроме того скорее всего росла бы ее СЗ для А. Почему так было бы? И опишите, как автор действует наоборот и почему? В результате ее неправильных настроек значимость А. растет, а ее снизилась. Почему? Отвечайте на все вопросы по отдельности, они разные)

Я тогда как тот Онегин – переслушала все песни о любви и поняла о чем они. Ну и вопреки здравым мыслям мне ни на грамм не становилось лучше. Мне расхотелось делать дела, хотелось только лежать лицом в стену. Из кровати меня вытаскивал только беговой план от тренера и ++ мне нужно было сдавать экзамен на работе на повышение квалификации и готовиться к нему. Как в любовных романах – жизнь потеряла смысл. Это был мой персональный ад. Я засыпала и просыпалась с его именем, первый раз в жизни я поняла, что значит натурально тосковать по любимому. Прилетел муж, мгновенно понял что со мной что-то не так, я отговорилась, что видимо у меня (хахаха!) депрессивный эпизод, погода плохая, с экзаменом не получается ну и просто приуныла.

Я протянула месяц. Дальше я поняла, что терять нечего, унижаться так по-крупному и написала «А., давай поговорим.» Я сказала, что никогда не была так влюблена, что этот месяц я еле пережила, что не хочу его терять, но пока я не могу взять и развестись, ведь я развожусь в пустую, в никуда, а муж меня любит да как бы я хорошо к нему отношусь (люблю я его конечно очень, как человека). Не помню, что я несла, потому что как в том меме: «а вы тоже перечитываете сообщения с тем самым человеком? В смысле перечитываю, они же удалены!»

А. сносил чат после каждых трех сообщений при том разговоре. Он мне сказал совершенно справедливо: «Да, я тоже не спал этот месяц ночами, но я не бегаю за женщинами (вот блин сокровище какое!), ты что от меня хочешь?», «влюбленность – это не такое чувство, как у меня, это разные чувства с любовью», «я встретил первый раз человека, который стопроцентно мой, а она замужем», короче – никакого конструктива вроде «Я всё бросаю, еду в Москву!» «я заработаю десять миллионов и мы будем вместе!» и прочего, чего я в книжках начиталась.

(Она сумбурно перечисляет его заявления и похоже на то, что он предлагает ей серьезные отношения, пишет про свои серьезные чувства. Ее при этом смущает отсутствие конструктива. То есть он не пишет конкретных предложений: где и как они будут вместе, а описывает свои сожаления, что она замужем. По сути, она пыталась от него добиться обещания взять ее содержание на себя. А и сам такой же как она, ему помогают родители и, возможно, женщины. Во всяком случае никого на шею ему не надо. По этой причине, а может и по другой тоже, он переводил стрелки на свое огорчение от ее замужества и шланговал опять на ее вопросы про возможный развод)

В итоге на моё очередное мямленье я получила четкий блок.

На этом как я думала всё закончилось. Финал. Нужно собрать себя по кускам, пережить свою дурацкую никому не нужную любовь, наладить отношения с мужем и больше никогда в жизни не позволять себе вот этого всего, а лучше попытаться заново влюбиться в человека, который рядом и всё для меня делает.

Это и был мой запрос в первом письме. Как мне восстановить себя и найти силы забыть всю эту историю.

Муж, видя мое состояние, предложил поехать в горы, сказав, только горы тебя спасают, мы съездили, я немного посидела на горе, чуть ожила. А. отписал меня в инстаграме от себя, отписался сам. Разблокировал в телеграме. Я молчала, держалась. Смотрела его сториз в телеграме, свои не выкладывала. Каждый день я внушала себе, что он мне не пара, что у нас нет никакого будущего. В ход шло всё, я даже сидела и убеждала себя, что мне неинтересно общаться с парнем с такой огромной короной равенства и сокровища. Что он обыкновенный и предсказуемый. Ну и самое главное – он нищий, а я уже привыкла ни в чем не нуждаться. А самое самое главное – если бы он умирал так, как умирал на словах, он бы приехал, он бы написал, позвонил, не молчал, если бы он действительно любил.

(Она опять его обесценивает, то есть искажает рефлексию его значимости, вместо того, чтобы отрефлексировать его большую значимость и осознать свою не очень большую. Сделай она это, устойчивость тут же выросла бы. Кто объяснит, почему она поступает наоборот? У нее есть мотив. И даже в конце, где она якобы пытается осознать свою значимость, она ее все равно задирает)

Настал декабрь. А. уехал на сборы альпинистов. Я смотрела сториз. В одной из сториз он написал на снегу имя, которым он меня называл между нами. У меня внутри всё перевернулось. Думаю ах ты пес! Не успело три месяца пройти, ты уже кого то там себе завел да еще зовешь ее как меня, то есть тебе вообще пофиг кто, не важно. Конечно, с твоей то внешностью девчонки сами за тобой бегают, понятно, что ты не бегаешь, просто нет нужды.

(Здесь опять она кормит девчонками свою корону, воображаемые “любые девушки”, которые окружали ее мужа, теперь собрались и вокруг А. и только поэтому он не бегает за автором. Объясните, как корона ест и потом ее сливает?)

После нового года в первых числах он снова заблочил меня в телеграме. Да, я следила. Думаю да господи! Вызывайте санитаров! Мы не пишем друг другу, зачем это всё, ждешь что я опять напишу первая? Так я не напишу.

Через неделю снова разблокировал.

(Он таким образом пингует ее слегка и предлагает побегать за ним все-таки)

Дальше напишу про мужа. Как я и говорила, муж – золото. Во всем мне потакает, поддерживает, но вот главный момент, который меня беспокоит. Я сказала ему четко, что в стране, где он, жить мы не будем. И (про себя думаю: чтобы больше не случалось такого говна, после которого твоя гулящая жена будет восстанавливать себя по кускам месяцами) нужно начинать уже жизнь устраивать. Мотаться черти где на чемоданах месяцами – не та жизнь, что ждешь в 35 лет. Но вот прям никак. То у него мысль про стартап в Европе, то диджитал номад виза, то заработки в Америке. Четкого плана и толкателя нет и у меня, но мой план – работать и жить в России. Я не останусь без куска хлеба с маслом здесь, т к работаю по российским нормам, рынок специалистов в моей сфере не заполнен, один минус – очень мало платят, но опять же на кусок хлеба я наскребу. Эти разговоры длятся уже годами с 22го года, хотя если бы мы остались в стране, где его работодатель сразу предложил нам ВНЖ, получается мы бы сейчас уже прожили два года и нам бы осталось три до европейского паспорта. Но не тут то был мой муж.

(Пишет, что муж – золото, а дальше, как он подстилается под нее, как угождает и сливается во имя любви к ней. То, что она пишет так, признак ее откормленной короны, которая делает ее очень слабой в отношениях с А.)

В общем в феврале уехала на учебные сборы по альпинизму уже я и там окончательно постаралась прийти в норму. Хорошая компания, неделя на горе без связи, тяжелая физуха и большая любовь к этому всему сделали свое окончательное дело.

Когда я вернулась, я уже совсем смирилась, что надо жить дальше и забыть у меня получится и всё я смогу.

Ну и значит только мне окончательно получшело, как первый гид того самого тура предлагает в июне восхождение на вершину, о которой я мечтала три года. Только своими, в частном порядке, не коммерческим туром. Поскольку я сама у него давно это просила, конечно я сразу дала согласие и купила билеты в этот же день. И первый же кого я вижу в чате, куда меня добавили – это А.

Здравствуйте, добрый день.

(Она не акцентирует, но для А. это заработок, быть гидом в горах, основной или единственный заработок)

Псу под хвост покатились все мои аффирмации, как только я увидела, что он что-то пишет в чате и аватарку его (которую я ему сделала, я немножко фотографирую для себя). Несколько дней я снова думала только о нем, чат молчал, а тут настало 8 марта и кто-то из девчонок что-то в чате написал. Я сидела дома, пила кофе и вижу давно забытое чувство уведомления сообщения от А. в личку. У меня натурально внутри все задрожало. Открыла трясущимися руками наш пустой чат с одним моим ноябрьским пропущенным вызовом и одним его сообщением спустя ровно 4 месяца тишины «С праздником» и сердечко. Ответила «Спасибо!» он даже не прочитал.

За несколько дней во мне всё вывернулось наизнанку, но единственное что я поняла – нам нужно попробовать помириться. Лучше мои руки и всё остальное будет трястись сейчас, пока я одна дома, чем при нем и при всей тусовке, когда мы увидимся, приехав на гору.

Так что спустя несколько дней после 8 марта, когда он в очередной раз скрыл аватарку я собралась с духом и написала ему сообщение:

– А., вот скажи пожалуйста, что я тебе сделала, что не достойна видеть твой аватар, но регулярно достойна блокировок? Ты же даже не говоришь со мной. Интересно, через сколько я пожалею об этом единственном сообщении, которое я не стерла, а отправила.

(Произошло то, чего он давно ожидал, немного удивляясь, как она стойко сражается с собой. Она умоляет его простить ее и вернуться к общению)

А. ответил мгновенно

-Привет. Рад твоему смс. Ты давно не в блоке. Давай созвонимся и поговорим.

Вечером он позвонил по видео и я не могу это описать. Когда-то давно в блоге кто-то писал письмо и мне запомнилось оттуда одно выражение, но тогда я его не понимала, а сейчас поняла.

Это как будто тебе отрезали ногу и ты смирился с этим. Жить как-то можно. Ходишь, хромаешь себе потихоньку. А потом раз!и ноги у тебя снова оказывается две. И вот я почувствовала именно это, разговаривая с А. по видеосвязи.

(Я бы сказала, что до этого она хромала, потому что не было одной ноги, а тут и вторая нога отвалилась. И она воспарила вместо того, чтобы устойчиво встать на обе ноги)



Мы разговаривали будто не было этих 4 месяцев, будто мы болтали вчера. Я не могла насмотреться на него, на глаза эти голубые, по которым я уже получается больше полугода вздыхаю, на такое любимое лицо, на маленький участок, где борода не растет, я его наизусть знаю, я же целовала его прямо в это место под звездами.

А ты видел я тебе пасхалку оставлял со сборов? Это А. меня спросил, насчет того имени на снегу. Видела, говорю и хотела написать то же самое для тебя, но я не выкладываю сториз, не стала писать. Я сказала, что думала о нем каждую минуту этих четырех месяцев, он сказал то же самое. Что я пыталась говоря его языком «проработать» эту ситуацию и что до него я была уверена в том, что я сила, мощь и кремень, но вся моя сила куда-то испарилась от одного его прикосновения, даже виртуального.

Когда я положила трубку я полчаса сидела смотрела в стену и понимала, что моя жизнь снова обрела любовь и смысл. (а точнее снова покатилась под откос, если сказать вернее).

(Вот на этом месте мы прервемся. Разберите пока до этого момента, а вечером я опубликую продолжение. Опишите еще, чем это письмо отличается от истории Мармеладки, которую автор читала со слезами на глазах)