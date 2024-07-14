В галактике Млечный Путь обнаружена редчайшая чёрная дыра

Международная группа учёных обнаружила в галактике Млечный Путь признаки наличия редчайшей чёрной дыры промежуточной массы (IMBH). Результаты исследования опубликованы на портале arXiv.

IMBH обладают массой от 100 до 100 тыс. масс Солнца, что превышает массу чёрных дыр звёздной массы, но меньше массы сверхмассивных чёрных дыр.

Предполагается, что IMBH находится в центре шарового скопления звёзд Омега Центавра, расположенного в 17 тыс. световых лет от Земли. Учёные выявили в скоплении семь светил, которые имеют достаточную скорость для преодоления гравитации Омега Центавра, но не покидают его. Это может указывать на влияние чёрной дыры.

Если предположение об IMBH в Омега Центавра подтвердится, она станет второй по величине в Млечном Пути после Стрельца А*.