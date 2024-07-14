 

Полезные продукты для гипертоников и не только

14.07.2024, 16:40, Разное
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Ученые установили, что зелень способствует снижению артериального давления, рассказали «Газете.Ru» в клинике DocMed. В числе полезных для гипертоников продуктов оказались ягоды. Они богаты антиоксидантами, и 150-200 граммов в неделю способны восполнить их потребность в организме.

Также стоит включить в рацион цельнозерновые продукты – к примеру, гречку и бурый рис. Научными исследованиями доказано, что зелень снижает давление и риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Не стоит забывать и о клетчатке.

Врач обратил внимание на средиземноморскую диету. Она содержит множество фруктов, овощей, цельнозерновых злаков, нежирной молочки и жирной рыбы. На ее основе была разработана диета DASH для борьбы с гипертонией, которая подразумевает ограничение соли и увеличение потребления зелени.

Кардиолог отметил, что переработанное мясо (сосиски, колбасы) точно вредит сосудам. Сыр, молочные продукты и белое мясо не оказывают негативного влияния на гипертоников.


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