 

Fox News – Байден признал, что не он командует парадом в Белом доме

14.07.2024, 16:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В ходе пресс-конференции после саммита НАТО Джо Байден собственноручно «закопал» свою кампанию, по сути признавшись, что он едва ли принимает какие-то решения самостоятельно. Как отмечает в интервью Fox News бывшая пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, администрации Байдена удалось почти невозможное: перед конференцией сильно повысить ожидания, а затем пробить новое дно.

ВЕДУЩИЙ: А между тем президент Байден вчера вечером смело провёл редкую одиночную пресс-конференцию, в ходе которой признал, что не он стоит во главе парада. Так кто же?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я люблю своих сотрудников, но они постоянно что-то добавляют… Вечно что-то добавляют, в самом конце. И жена на меня ругается. Я следую советам моего главнокомандующего, моего начальника штаба армии.

А теперь я отвечу на ваши вопросы. Мне дали список людей, к которым нужно обратиться. Агентство Reuters, Джефф Мейсон… 

ВЕДУЩИЙ: Вот он, собственноручно закапывает своих сотрудников! Сегодня с нами соведущая программы America’s Newsroom, бывшая пресс-секретарь Белого дома, Дана Перино. Дана, доброе утро.

ДАНА ПЕРИНО, бывшая пресс-секретарь Белого дома: Здравствуйте! Рада здесь находиться.

ВЕДУЩИЙ: Что вы об этом думаете?

ДАНА ПЕРИНО: Это было интересно. Я не знаю, как это возможно, но этой пресс-конференцией сотрудникам Белого дома удалось одновременно повысить ожидания и ещё больше понизить планку. Это настоящее искусство. Если мне когда-нибудь придётся оставить мою работу и заняться чем-то другим, я постараюсь вспомнить, как это делается.

В конце концов, мне кажется, ситуация складывается наилучшим образом для Трампа и наихудшим — для демократов. Потому что Трамп получил то, что хотел: Байден остаётся — по-моему, теперь это уже почти точно — в президентской гонке, хотя я думаю, что призывов к отставке будет только больше. Особенно теперь, когда высокопоставленный член комитета по разведке, демократ, заявляет: «Я не думаю, что он должен быть президентом. Может быть, даже сейчас».

Те демократы, кто уже выступил и сказал, что Байдену не стоит быть кандидатом, теперь с трудом ковыляют к съезду в августе, в то время как президент Трамп зашнуровал ботинки и готов бежать спринт.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Американский конгрессмен – чем дольше Байден находится на сцене, тем больше ошибок совершает

14.07 / Евро 2024: Кузьмичёв считает, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

14.07 / Евро 2024: Тарханов назвал лучший матч Евро-2024

14.07 / На благо страны — Washington Post призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

14.07 / Евро 2024: Суперкомпьютер назвал победителя Евро в день финала

14.07 / Тренд на внутренний туризм – в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах?

14.07 / Цель определили демократы – западные СМИ и политики о покушении на Дональда Трампа

14.07 / Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

14.07 / Евро 2024: Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро

14.07 / Евро 2024 – Суарес – тащер: Уругвай еле спасся и взял бронзу Кубка Америки, победив Канаду по пенальти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика