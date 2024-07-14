 

Евро 2024: Тарханов назвал лучший матч Евро-2024

14.07.2024, 15:50, Новости дня
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Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о самом интересном матче текущего Евро-2024.

Специалист признался, что ему понравилась игра между сборными Испании и Хорватии.

— В нем было много острых моментов. И хорваты играли хорошо, и испанцы. Футбол был интересный. И счет 3:0, — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы – 2024. На «Олимпийском стадионе» в Берлине сойдутся Испания и Англия. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.


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