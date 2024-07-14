Процессоры Intel Core 13 и 14 поколений создают проблемы для разработчиков Warframe

Разработчики многопользовательской игры Warframe присоединились к многочисленным жалобам на нестабильную работу процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений. Они опубликовали статистику сбоев игры у пользователей и представили данные об проблемах у одного из своих сотрудников, чье устройство часто зависало при выполнении базовых внутриигровых задач.

Обновление BIOS на проблемном компьютере частично решило проблему, что указывает на потенциал уменьшения числа сбоев благодаря обновлениям BIOS. Однако, по мнению экспертов, причина проблемы, вероятно, более глубокая.

Несмотря на то, что разработчикам Warframe удалось сократить количество сбоев на процессорах Intel, другие компании также столкнулись с аналогичной проблемой. Alderon Games, разработчик Path of Titans, рассказал о 100-процентном уровне сбоев на любых серверах и ПК с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений. Они также отметили, что эффективность работы этих процессоров со временем ухудшается, что побудило их перевести свой серверный бэкенд на чипы AMD.

Проблемы с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений также были обнаружены в других играх. Например, Epic Games рассказали о частых вылетах Fortnite на компьютерах с этими процессорами.

Компания Intel пока не представила официальных комментариев по данной проблеме и продолжает ее расследование.