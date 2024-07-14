 

Эмулятор ПК UTM SE вышел в App Store для iPhone

14.07.2024, 15:35, Разное
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Корпорация Apple одобрила публикацию в App Store первого эмулятора ПК под названием UTM SE. Об этом пишет TechCrunch.

UTM SE, основанный на решении с открытым исходным кодом QEMU, доступен бесплатно в App Store для iPhone, iPad и VisionOS. Позже он появится и в европейском магазине приложений AltStore PAL. Эмулятор позволяет пользователям запускать ПК-версии различных операционных систем, включая Windows XP, macOS 9 и FreeDOS. Архитектуры x86, PPC и RISC-V, а также графический режим VGA и текстовый режим терминала.

Пользователи могут запускать как готовые виртуальные машины, так и создавать собственные конфигурации. Однако для работы эмулятора требуется загрузочный образ с нужной операционной системой, так как они не входят в состав программы.

Ранее Apple отклонила заявку разработчиков UTM на публикацию эмулятора в App Store. После этого авторы заявили, что не будут повторно пытаться выпустить приложение. По всей видимости, они исправили все замечания корпорации.


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