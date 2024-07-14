 

«Друзья, я в порядке» – Чубайс успокоил россиян, встревоженных слухами о том, что «в рыжего стреляли»

14.07.2024, 11:33, Разное
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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс успокоил россиян, встревоженных слухами о том, что «в рыжего стреляли» – оказалось, что это не имеет никакого отношения к легендарному управленцу и соотечественники могут вздохнуть спокойно.

На своей странице в Facebook Чубайс рассказал, что ему с утра звонят и пишут, осведомляясь о состоянии здоровья.

– Хочу успокоить всех и сразу: спасибо за беспокойство, друзья, но я в порядке. Стреляли не в меня, а в какого-то американского политика, дай ему Бог здоровья, – написал он. – А я, несмотря на выходной, поднялся рано, с утра работаю с документами.

Чубайс добавил, что в Великобритании прекрасная медицина, а поскольку он в 2022 году был посвящён королевой в рыцари, ему полагается приписка к особой рыцарской поликлинике со спецобслуживанием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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