Цель определили демократы – западные СМИ и политики о покушении на Дональда Трампа

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вызвало волну осуждения и негодования, как среди его сторонников, так и соперников. Американские СМИ сочли стрельбу «мрачным поворотом в и без того хаотичной президентской кампании», а политики призвали друг друга прекратить сеять хаос и подпитывать злобу.



АР

Ненависть, которую тщательно подпитывали, вышла из-под контроля, пишет New York Post. «В этот момент Трамп показал себя настоящим воином. Поднявшись перед американским флагом с кровью на лице, подняв кулак и заявив «Сражайтесь», он оправдал ту огромную веру в его лидерство, которую питают миллионы сторонников».

Издание возложило ответственность «за этот чудовищный акт» на того, кто спустил курок, «но не стоит заблуждаться: цель определили демократы». Своей безостановочной, чрезмерной риторикой они навели прицел на Дональда Трампа. Его кровь у них на руках.

Субботние события нельзя списать на что-то из ряда вон выходящее. Насилие заражает и изменяет американскую политическую жизнь, пишет New York Times.

Economist назвал стрельбу «мрачным поворотом в и без того хаотичной президентской кампании». Как бы ни шокировало покушение на жизнь Трампа, оно, к сожалению, неудивительно.

Покушение на кандидата в президенты «ознаменовало ошеломляющий, мрачный день в американской политике, который, несомненно, ещё больше изменит контуры и без того жаркой и полной драматизма президентской гонки», пишет редакция Wall Street Journal.

Любопытно отметить, что канал CNN всячески избегал слов «стрельба» и «покушение», а также сообщил, что Дональд Трамп «упал» за трибуну после «серии громких хлопков».

Действующий президент США Джо Байден так отреагировал на случившееся: «я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как единая нация, чтобы осудить его».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила: «демократы хотели, чтобы это произошло. Они уже много лет хотят, чтобы Трамп ушёл, и они готовы сделать всё, чтобы это произошло».

«Сегодняшнее событие — заявил сенатор Джей Ди Вэнс, — не просто единичный случай. Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента Трампа».

Роберт Кеннеди — младший, кандидат в президенты США заявил: «пора покончить со злобой, гневом, исходящим с обеих сторон и со стороны СМИ, а также со стороны людей, которые указывают на других политических кандидатов и говорят, мол, он станет концом страны, он станет концом демократии… Подобный яд подпитывает всё это — из-за этого был убит и мой дядя».