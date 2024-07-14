 

Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

14.07.2024, 11:24, Новости дня
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Варшава изучит предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону территории Польши, пока они ещё находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет CNN. Политик подчеркнул, что Варшава не будет принимать решение единолично, не получив одобрения от стран-членов НАТО.


АР

Польша рассматривает предложение Киева перехватывать российские ракеты, которые направляются через территорию Украины в сторону Польши или непосредственно заходят на польскую территорию. Как пишет CNN, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы являемся прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство — мы предполагаем, что по ошибке», — говорит Сикорский. Политик пояснил, что некоторые российские ракеты летят вдоль польской границы через белорусское воздушное пространство, а затем на короткое время входят в воздушное пространство Польши — примерно на 40 секунд, после чего поражают цели на территории Украины.

По его словам, Варшава не может сбивать ракеты тогда, когда они входят в воздушное пространство Польши, поскольку их обломки представляют угрозу для польских граждан. Тем временем Украина предложила им делать это в её воздушном пространстве, если ракеты направляются в сторону Польши.

Сикорский заявил, что Варшава «изучит эту идею», но подчеркнул, что не будет принимать окончательное решение без одобрения НАТО, передаёт CNN.


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