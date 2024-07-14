БАДы для иммунитета не помогут, но здоровый образ жизни и вакцинация укрепят защиту
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Эксперты заявляют, что биологически активные добавки, широко рекламируемые для укрепления иммунитета, не способствуют его повышению. Вместо этого для поддержания защитных функций организма необходимо соблюдать здоровый образ жизни и не избегать вакцинации.
Здоровый образ жизни включает:
– регулярные физические упражнения;
– сбалансированное питание, включая достаточное количество белка;
– контроль веса;
– отказ от вредных привычек;
– полноценный отдых и минимальный стресс.
Кроме того, вакцинация является важнейшим инструментом для выработки иммунитета к инфекционным заболеваниям. Она помогает организму выработать антитела, которые защищают от возбудителей.
Эксперты предупреждают, что чрезмерная активность иммунной системы может привести к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма.
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