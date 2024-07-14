БАДы для иммунитета не помогут, но здоровый образ жизни и вакцинация укрепят защиту

Эксперты заявляют, что биологически активные добавки, широко рекламируемые для укрепления иммунитета, не способствуют его повышению. Вместо этого для поддержания защитных функций организма необходимо соблюдать здоровый образ жизни и не избегать вакцинации.

Здоровый образ жизни включает:

– регулярные физические упражнения;

– сбалансированное питание, включая достаточное количество белка;

– контроль веса;

– отказ от вредных привычек;

– полноценный отдых и минимальный стресс.

Кроме того, вакцинация является важнейшим инструментом для выработки иммунитета к инфекционным заболеваниям. Она помогает организму выработать антитела, которые защищают от возбудителей.

Эксперты предупреждают, что чрезмерная активность иммунной системы может привести к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма.