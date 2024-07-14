Исследования показали, что умеренное употребление кофе не оказывает негативного влияния на гипертоников

Исследования показали, что умеренное употребление кофе не оказывает негативного влияния на гипертоников. Временное повышение артериального давления, вызванное кофеином, незначительно и быстро проходит. Однако чрезмерное потребление кофеина нежелательно.

Кофеин может быть полезен при гипертонии, поскольку улучшает настроение, внимание и концентрацию, а также способствует работе сердечно-сосудистой системы. Перед включением кофе в рацион следует проконсультироваться с кардиологом.

Избыток соли опасен для гипертоников, так как она задерживает жидкость в организме и повышает давление. Важно контролировать потребление соли и исключать из рациона соленые блюда. Кардиологи рекомендуют заменять соль специями.

Здоровое питание, богатое фруктами и овощами, снижает риск осложнений и нормализует кровяное давление.