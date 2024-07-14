 

Исследования показали, что умеренное употребление кофе не оказывает негативного влияния на гипертоников

14.07.2024, 10:55, Разное
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Исследования показали, что умеренное употребление кофе не оказывает негативного влияния на гипертоников. Временное повышение артериального давления, вызванное кофеином, незначительно и быстро проходит. Однако чрезмерное потребление кофеина нежелательно.

Кофеин может быть полезен при гипертонии, поскольку улучшает настроение, внимание и концентрацию, а также способствует работе сердечно-сосудистой системы. Перед включением кофе в рацион следует проконсультироваться с кардиологом.

Избыток соли опасен для гипертоников, так как она задерживает жидкость в организме и повышает давление. Важно контролировать потребление соли и исключать из рациона соленые блюда. Кардиологи рекомендуют заменять соль специями.

Здоровое питание, богатое фруктами и овощами, снижает риск осложнений и нормализует кровяное давление.


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