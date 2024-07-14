Евро 2024: Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями о финальном матче чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.

«Для меня любой финал – это 50 на 50. У обеих сборных есть свои плюсы и минусы. Матч против Германии показал минусы испанцев. Немцы были лучше и должны были проходить, но фарт повернулся в сторону Испании», – передает слова эксперта «Чемпионат».

Финал Евро между Испанией и Англией состоится сегодня, 14 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Решающий поединок престижного турнира примет стадион в Берлине.