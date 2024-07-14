 

«Зарница 2.0» открылась в Тюменской области

14.07.2024, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В лагере «Алые паруса» в торжественной обстановке стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», пишет информационный центр Правительства Тюменской области.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер, руководитель регионального отделения «Движения первых» Наталья Ахлюстина, директор центра «Воин» Игорь Ревякин и главный судья соревнований Владимир Ульянов пожелали участникам успехов.

Окружной этап игры проходит с 14 по 16 июля. В нем принимают участие 11 команд из 6 регионов Уральского федерального округа, в каждой команде по 8 юношей и 2 девушки.

В программе состязания по тактической медицине, инженерной подготовке, маскировке позиций, основам выживания и огневой подготовке, а также прохождение военизированной полосы препятствий. Тюменскую область представляют две команды: «Вепрь» из Тюмени и «Альфа» из Ялуторовского района.

В последний день игры состоятся финальные бои, торжественное закрытие и награждение победителей. Федеральный этап игры пройдет в Волгограде в конце сентября.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000. Полный цикл

14.07 / В галактике Млечный Путь обнаружена редчайшая чёрная дыра

14.07 / Полезные продукты для гипертоников и не только

14.07 / Процессоры Intel Core 13 и 14 поколений создают проблемы для разработчиков Warframe

14.07 / Эмулятор ПК UTM SE вышел в App Store для iPhone

14.07 / Realme анонсирует смартфоны 13 Pro и 13 Pro+ с перископической камерой

14.07 / «Такой опытный КВНщик, и не понял шутку» – Белый дом объяснил, почему Байден перепутал Зеленского с Путиным

14.07 / Российские разработчики анонсировали выход игры «Ежов», посвящённой легендарному советскому наркому

14.07 / «Друзья, я в порядке» – Чубайс успокоил россиян, встревоженных слухами о том, что «в рыжего стреляли»

14.07 / Мнение: Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика