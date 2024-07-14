«Зарница 2.0» открылась в Тюменской области

В лагере «Алые паруса» в торжественной обстановке стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», пишет информационный центр Правительства Тюменской области.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер, руководитель регионального отделения «Движения первых» Наталья Ахлюстина, директор центра «Воин» Игорь Ревякин и главный судья соревнований Владимир Ульянов пожелали участникам успехов.

Окружной этап игры проходит с 14 по 16 июля. В нем принимают участие 11 команд из 6 регионов Уральского федерального округа, в каждой команде по 8 юношей и 2 девушки.

В программе состязания по тактической медицине, инженерной подготовке, маскировке позиций, основам выживания и огневой подготовке, а также прохождение военизированной полосы препятствий. Тюменскую область представляют две команды: «Вепрь» из Тюмени и «Альфа» из Ялуторовского района.

В последний день игры состоятся финальные бои, торжественное закрытие и награждение победителей. Федеральный этап игры пройдет в Волгограде в конце сентября.