 

Уругвай стал обладателем бронзовых медалей Кубка Америки

14.07.2024, 9:45, Разное
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Сборная Уругвая завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу. В матче за третье место уругвайцы одержали победу над командой Канады. Игра состоялась 10 июля в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) и завершилась со счетом 4:3 в серии пенальти.

Основное время матча закончилось вничью 2:2. Голы у Уругвая забили Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии послематчевых пенальти точнее оказались представители Южной Америки.


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