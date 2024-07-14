Уругвай стал обладателем бронзовых медалей Кубка Америки

Сборная Уругвая завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу. В матче за третье место уругвайцы одержали победу над командой Канады. Игра состоялась 10 июля в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) и завершилась со счетом 4:3 в серии пенальти.

Основное время матча закончилось вничью 2:2. Голы у Уругвая забили Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии послематчевых пенальти точнее оказались представители Южной Америки.