Российский легкоатлет Андрей Менякин назвал упражнения для улучшения техники бега

Спортсмен Андрей Менякин перечислил пять упражнений, которые помогут проработать основные группы мышц для бега.

Для укрепления квадрицепсов и выносливости эксперт советует выполнять приседания. Улучшить эластичность связок помогут выпады, во время которых также задействуются квадрицепсы и ягодичные мышцы. Укрепить икроножные мышцы можно при помощи подъемов на носки. Для укрепления позвоночника, ягодичных и двуглавых мышц бедра Менякин рекомендует выполнять гиперэкстензию. Прыжки на скакалке помогут укрепить икроножные мышцы, улучшить координацию и работу сердечно-сосудистой системы.