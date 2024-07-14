В Москве появилось общество анонимных либералов

Заместитель министра здравоохранения России Валерий Мухин открыл первый в стране Центр общества анонимных либералов, в котором поражённые тяжким недугом граждане смогут бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Планируется, что до конца 2024 года аналогичные центры помощи появятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – на эти цели в рамках национального проекта «Здоровье» выделено 15 млрд рублей.

– Напомню, что либерализм – особо опасная инфекция, которая приводит к ужасным последствиям, в том числе к русофобии, гомосексуализации и облысению. Так что долг государства – помочь заражённым россиянам, которые теперь при первых признаках заболевания смогут обратиться в новые центры, – сказал Мухин на пресс-конференции в ТАСС.

Срок госпитализации поражённых бациллой либерализма составляет от 5 до 60 дней, в зависимости от тяжести заболевания. В рамках лечения предусмотрено использование передовых отечественных препаратов и методик, включая трудотерапию, просмотр выпусков новостей федеральных телеканалов и групповые обсуждения политики агрессивного блока НАТО.

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