Евро 2024 – Суарес – тащер: Уругвай еле спасся и взял бронзу Кубка Америки, победив Канаду по пенальти

Странно, почему на чемпионатах Европы ещё не вернули матч за третье место, учитывая стремление УЕФА увеличивать число игр. На Копа Америка матч за третье место – традиционное событие. Сборные Канады и Уругвая сошлись в очной встрече за бронзовые медали.

Протокол игры Канада

2:2

пен. 3:4

Уругвай 8'Бентанкур Родриго (0:1)(1:1) Коне Исмаэль22' (2:1) Дэвид Джонатан80' 90'Суарес Луис (2:2) Сент-Клэр Дейн 91′•Джонстон Алистер 62' (Дэвис Альфонсо ( 62') •Де Фужероль Люк 7′ 67' (Корнелиус Дерек ( 67') •Бомбито Мойзе•Ларьи Ричи•Коне Исмаэль 79′•Шуаньер Матьё•Али Ахмед 77' (Бейр Телониус ( 77') •Осорио Джонатан 77' (Миллар Лиам ( 77') •Шаффельбург Джейкоб•Олувасейи Тани 63′ 67' (Дэвид Джонатан ( 67')Запасные: Уотерман Джоэл•Хиберт Кайл•Рассел-Роу Джейсен•Ларин Кайл•Пьетт Самюэль•Эуштакиу Стивен•Миллер Камаль•Макгилл Томас•Крепо МаксимРочет Серхио•Нандес Найтан•Хименес Хосе•Касерес Себастьян•Винья Матиас 26′ 67' (Олаcа Лукас ( 67') •Бентанкур Родриго 85′•Угарте Мануэль 46' (Суарес Луис ( 46') •Вальверде Федерико•Пельистри Факундо 62' (Оливера Кристиан ( 62') •Нуньес Дарвин 46' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 46') •Араухо Максимилиано 62' (Родригес Брайан ( 62')Запасные: Каноббио Агустин•Меле Сантьяго•Израэль Франко•Маричаль Николас•Окампо Брайан•Мартинес Эмилиано•Оливера Матиас•Араухо Рональд 14 июля. Стадион "Банк оф Америка стадиум".100 $ПолучитьРеклама, melbet.ru400 $Получить

В полуфинале Канада проиграла Аргентине (0:2) – разница в классе, понятно, все дела. А вот Уругвай в 1/2 финала не совладал с Колумбией (0:1), проведя больше тайма в большинстве. Там ещё после матча уругвайские игроки подрались с колумбийскими болельщиками. Дарвин Нуньес был активным участником сего действа. Против него и ещё нескольких футболистов «чарруа» КОНМЕБОЛ открыл дисциплинарные дела, но пока они не дисквалифицированы.

Бентанкур вышел против Канады в старте, хотя в прошлом матче был заменён из-за травмы. Плюс Найтан Нандес вернулся после дисквалификации. Марсело Бьелса выставил у Уругвая основной состав, тогда как его визави Джесси Марш пошёл другим путём и серьёзно разбавил стартовое сочетание. Те же Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид и Кайл Ларин начали матч на скамейке запасных – первые двое после перерыва вступили в игру с замен.

Канадцы заиграли инициативно, однако пропустили первыми. На восьмой минуте. Вальверде навесил с углового, Касерес скинул головой к левому углу вратарской, а Бентанкур остановил мяч правой ногой, развернулся и с левой засадил мяч в сетку (0:1). Через несколько минут – подключение Макси Араухо по левому полуфлангу благодаря классной передаче Дарвина Нуньеса. Оторвался Араухо от Джонстона и ударил по воротам – потащил Сент-Клэр.

Что там канадцы в нападении? Ричи Лари слева с дистанции пробил неточно. Шаффельбург также слева навесил на дальнюю штангу, и казалось, что гол неминуем, но Касерес не позволил забить Олувасейи – угловой. И уже этот стандарт принёс гол в ворота сборной Уругвая. Марсело Бьелса пришлось вставать с холодильника, чтоб подгонять своих подопечных.

Шаффельбург подал угловой с правого края, мяч в результате верховой борьбы Бомбито с Хименесом отлетел к Коне, а тот продемонстрировал акробатический трюк. Исмаэль задрал ногу в левую сторону и перекинул мяч через Рочета (1:1). Тут же Уругвай фиктивно вернул себе превосходство в счёте. Пельистри отправил мяч в дальний угол, но пред тем был офсайд у Максимилиано Араухо. Поэтому осталось 1:1.

Канадцы продолжали играть первым номером. Они вполне могли и должны были уходить на перерыв лидерами в счёте. Самый жирный момент (точнее, два в одном) под конец первого тайма имел Осорио. Обыгрался Джонатан с Олувасейи и не переиграл Рочета, с коим оказался с глазу на глаз. Добивание всё равно последовало в пустые ворота от Осорио, но не такие уж они были пустые, раз ленточку защитил Нандес.

Во втором тайме игра пошла, такое ощущение, в русле подготовки к серии пенальти. Тренеры поменяли игроков с жёлтыми карточками – но не только. С начала тайма тряхнуть стариной на поле вышел Луис Суарес, в середине – появился Лукас Оласа из «Краснодара». Игру больше вести стали уругвайцы. Олувасейи, впрочем, имел момент с выходом один на один – Рочет вышел победителем из той дуэли.

К концовке «чарруа» вроде поджимать стали своих соперников. Де Арраскаэта выбрался один на один с Сент-Клэром и зря отпасовал на Суареса – Корнелиус разрядил обстановку. Вскоре Корнелиус накрыл удар Брайана Родригеса. С рикошетом с линии штрафной в перекладину приложился Феде Вальверде. А Канада взяла и забила на 80-й минуте. Коне ударил с дистанции, Рочет отразил перед собой, и на добивании ближний угор поразил Джонатан Дэвид, которому не помешал Бентанкур (2:1).

Значит, не хотели всё-таки команды доводить дело до серии пенальти. Иначе Уругвай не атаковал бы активно, а Канада особо не стремилась бы забивать в ответных атаках. Но теперь серия пенальти смотрелась спасением для уругвайцев. Они не сдавались. Многое у них не получалось, однако в компенсированное время кое-что получилось. Суарес сначала не использовал отличный шанс, с правого угла вратарской не пробив мяч сквозь Сент-Клэра. Зато прострел справа от Хосе Марии Хименеса Суарес без проблем конвертировал в гол (2:2).

Так что и правда серия пенальти. Канада начала её. Джонатан Дэвид отличился в левый угол (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Вальверде – туда же (1:1). Сент-Клэр затем получил жёлтую карточку за неподобающее поведение. Бомбито отправил мяч в район правого угла (2:1). Бентанкур уверенно поразил левую девятку (2:2).

Реклама

Коне ударил в левый угол, и Рочет справился (2:2). Де Арраскаэта послал мяч в центральную часть створа (2:3). Шуаньер не прогадал – в левый угол (3:3). Суарес – в правый (3:4). Альфонсо Дэвис – по центру в перекладину (3:4, конец). После серии пенальти партнёры подбрасывали Суареса на руках. Бронзовые медали достаются Уругваю, а Канада финиширует четвертой на дебютном для неё Кубке Америки.

Кирилл Иванцов

Луис Суарес на этом завершит карьеру в сборной Уругвая?

Да

Нет

Результаты

•

Архив