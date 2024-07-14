Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу

После скандала с разводом Алсу Анастасию Решетову не осудил только ленивый. Многие обвиняют модель в том, что именно она стала причиной разлада в семье Абрамовых. На сторону исполнительницы хита “Зимний сон” встали не только коллеги по цеху. Психолог Вероника Степанова в своем телеграм-канале напрямую заявила, что Настю Решетову и Яна Абрамова действительно связывают отношения и назвала модель жрицей любви. Анастасия крайне возмутилась выпадом Степановой и решила наказать ее по закону.

Модель подала иск за клевету в ее адрес. Несмотря на то, что Степанова находится за границей, это не помешает в случае чего привлечь ее к ответственности. За клевету в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде штрафа или вполне реальное лишение свободы. Однако по мнению Антона Ускова, руководителя юридической компании “Аристократ”, Анастасия Решетова, скорее всего, проиграет суд против Вероники Степановой.

“Как таковой клеветы в ее адрес не было. Согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность за клевету наступает, когда виновный знает о ложности сообщаемых им сведений и пытается распространить их таким образом, чтобы задеть честь и достоинство других лиц и подорвать их репутацию. Психолог нигде не упоминала о том, что модель получала деньги за секс, и все было сказано в очень завуалированной форме”, – добавил юрист в беседе с “Дни.ру”.

Таким образом, обвиненная в сексе за деньги Решетова, скорее всего, села в лужу, ведь если у нее на данный момент нет никаких доказательств, то нет и дела.