Мнение: Покушение на Трампа?!

Ну вот, засиделся до 2 ночи, только собрался уже спать, последний раз пробежал взглядом новости – и вот пожалуйста: “На Трампа совершено покушение”. Типа он вот прямо сейчас выступал в Пенсильвании, и во время его выступления – выстрелы.

Больше никаких подробностей пока нет.

Интересно! В принципе, давно уже предсказывали, что к Трампу в Штатах слишком велика ненависть, причем со стороны людей влиятельных и абсолютно беспринципных, которые людей имеют обыкновение валить что какие-нибудь “солнцевские” в свои лучшие дни в захолустной РФ.

И что – неужели уже и до Трампа добрались проказники? Или все-таки ложная тревога, и он пока отделался легким испугом? В общем, эта ночь точно перестала быть томной.