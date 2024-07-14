Мнение «аналитика»: О слабом звене… Почему именно Украина?

По воспоминаниям тогдашних руководителей президентского аппарата, Борис Ельцин в конце 1991 года летел в белорусские «Вискули» не разваливать Советский Союз, а реанимировать. Понятно, что уже без Прибалтики. Но хотя бы ядро 1922 года он хотел бы сохранить. В чём его поддерживали братья-белорусы.

Неясной оставалась лишь позиция Украины, которая хотя и приняла Декларацию независимости несколько позже аналогичного российского документа, но двигалась в сторону «незалежности» особенно активно. И вот в тогда ещё Белоруссии всё стало ясно…

Тогдашний украинский президент Леонид Кравчук отказался брать на себя любые обязательства и лаже подписывать заявления, которые хотя бы в перспективе позволяли преобразовать трещавший по швам Союз в некое подобие конфедерации. Он ясно дал понять, что #Украина дальше сама, а вы все — «как-нибудь без нас». Мы, мол, станем «второй Францией», и всякая обуза нам в этом ни к чему. Говорят, немалую роль в этом сыграла личная неприязнь украинского первосека к своему российскому визави, сложившаяся ещё в те годы, когда оба заседали в Ново-Огарёво под председательством генсека Михаила Горбачева. Да и по характеру они были антиподами: один партийный функционер, строивший карьеру по идеологической линии, а другой — бунтарь, харизматик и ломщик устоев.

Но всё это не объясняет почему именно Украина решилась разом порушить более чем 300-летнее братство с Россией. Почему там возобладала точка зрения западенцев на российско-украинские отношения как на извечное угнетение «вольностей козацьких» и чуть ли не геноцид украинского народа клятыми москалями. Почему нескольких лет промывания мозгов оказалось достаточно, чтобы развалить и предать создававшееся веками.

Хотя…

Перечитываю «Мартовские статьи 1654 года» (в советской историографии — «Переяславский договор», оформивший воссоединение Украины и России). Более всего там известна преамбула — «Мы, Богдан Хмельницкий, Гетман Войска Запорожского, и всё Войско Запорожское, и весь мир Христианский до лица земли челом бьём… Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки…». А вот дальше — не про службу, не про дружбу и тем более не про братство на веки вечные. Сплошь о привилегиях казацкой старшины, распределении доходов, жаловании должностным лицам Войска Запорожского и т.д., и т.п. То ли коллективный трудовой контракт, то ли торговый договор с расширенными функциями. При заключении которого одна сторона, украинская, много торговалась — и таки выторговала себе ряд особых условий.

А потом один из «подписантов» с украинской стороны, гетман Иван Выговский, всё подписанное нарушил, попытавшись перейти опять в подданство Речи Посполитой, и правый берег Украины вошёл в конфликт с левым. И дальше гетманы Войска Запорожского «прыгали» между Варшавой, Стамбулом и Москвой, пытаясь выгадать, выторговать, урвать…

Что и привело в итоге к ликвидации всей этой партизанщины. Но это уже немного другая #история.

А вот сама эта способность украинской верхушки торговаться, выгадывать и предавать не породила ли в истеблишменте некий «генетический дефект», который и превратил Украину в «слабое звено»?

И вы же не забыли, что главное свойство «слабых звеньев» — рваться и распадаться, когда сама #жизнь проводит очередную проверку на прочность?

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