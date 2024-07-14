 

Евро 2024: Португалец с ценником в 120 млн евро решил перейти в «ПСЖ»

14.07.2024, 4:03, Новости дня
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш готов перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Интерес к 19-летнему футболисту сборной Португалии также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако тот предпочитает вариант с переездом во Францию. По утверждениям инсайдера Фабрицио Романо, в «ПСЖ» знают о решении перспективного хавбека, но пока не могут договориться с «Бенфикой». Лиссабонский клуб запрашивает за игрока 120 млн евро – такая сумма отступных прописана в контракте.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Невеша в 55 млн евро. Опорник провёл девять матчей за португальскую национальную команду, включая два поединка на Евро-2024.


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