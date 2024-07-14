Рупор кремлевской пропаганды: “Мое послание новому миру”

Основные тезисы программной статьи нового президента Ирана, в которой он обозначил основные направления политики Ирана на среднесрочную перспективу.

"Мое послание новому миру"

Выжимка из большой статьи новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сделал акцент на внешней политике.

1) Политическая система Ирана продемонстрировала прочность и стабильность. Выборы были конкурентными и прошли спокойно, развеяв все инсинуации, высказанные некоторыми «экспертами по Ирану»;

2) Моя администрация будет проводить политику баланса в отношениях со всеми странами. Мы будем уделять первостепенное внимание укреплению отношений с нашими соседями. Мы будем отстаивать создание «сильного региона», а не региона, где одна страна стремится к гегемонии и доминированию над другими;

3) Соседние страны не должны тратить свои ресурсы на гонку вооружений или неоправданное сдерживание друг друга. Вместо этого мы будем стремиться создать такую среду, в которой наши ресурсы могут быть направлены на прогресс и развитие региона на благо всех;

4) Иран рассчитывает на сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, ОАЭ для углубления экономических связей, укрепления торговых отношений, содействия совместным инвестициям, решения общих проблем. Наш регион слишком долго страдал от войны, религиозных конфликтов, терроризма и экстремизма, наркоторговли, нехватки воды, кризиса беженцев, ухудшения окружающей среды и иностранного вмешательства. Настало время заняться этими общими проблемами на благо будущих поколений;

5) К списку преступлений Израиля, в котором уже есть оккупация, этнические чистки, незаконное строительство поселений, аннексия и агрессия, добавляется геноцид;

6) В качестве первой меры моя администрация призовет соседние арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа с целью остановить резню и предотвратить расширение конфликта. Затем мы должны усердно работать над прекращением оккупации, которая опустошила жизни четырех поколений палестинцев. В этом контексте я хочу подчеркнуть, что все государства обязаны в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года принимать меры по предотвращению геноцида, а не вознаграждать его путем нормализации отношений;

7) Обращаясь к студентам в западных странах, Пезешкиан пишет: «Мы считаем обвинения Ирана в антисемитизме за его принципиальную позицию по палестинскому вопросу не только явно ложными, но и оскорбительными. Будьте уверены, что эти обвинения также же абсурдны, как и несправедливые обвинения в антисемитизме, направленные против вас, когда вы протестуете в университетских кампусах, защищая право палестинцев на жизнь»;

8) Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу;

9) В 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации наших отношений с Саудовской Аравией, продемонстрировав свое конструктивное видение и дальновидный подход к международным делам;

10) Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет по-прежнему привержена расширению и укреплению нашего сотрудничества. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза;

11) Иран будет стремиться к укреплению и углублению отношений с Африкой и Латинской Америкой;

12) Что касается отношений с Европой, Пезешкиан открыто обвинил ЕС в невыполнении обязательств перед Ираном по СВПД. Эти обязательства включали обеспечение эффективных банковских транзакций, эффективную защиту компаний от санкций США и поощрение инвестиций в Иран.

«Европа отказалась от всех этих обязательств, но при этом необоснованно ожидает, что Иран в одностороннем порядке выполнит все свои обязательства по СВПД», – отметил президент. Но тут же добавил, что Иран все еще открыт к диалогу.

«Несмотря на эти ошибки, я с нетерпением жду конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы направить наши отношения на правильный путь, основанный на принципах взаимного уважения и равноправия. Европейские страны должны осознать, что иранцы — гордый народ, чьи права и достоинство больше нельзя игнорировать. Существует множество областей сотрудничества, которые Иран и Европа могут изучить, как только европейские державы смирятся с этой реальностью и откажутся от самопровозглашенного морального превосходства в сочетании с искусственными кризисами, которые так долго омрачали наши отношения»;

13) США должны понять раз и навсегда, что Иран не реагирует и не будет реагировать на давление. Мы вступили в СВПД в 2015 году, добросовестно и полностью выполнили свои обязательства. Но Штаты незаконно вышли из этого соглашения, нанеся ущерб в сотни миллиардов долларов нашей экономике и вызвав неисчислимые страдания, смерть и разрушения иранскому народу, особенно во время пандемии COVID. США намеренно решили обострить военные действия, развязав не только экономическую войну против Ирана, но и приняв участие в государственном терроризме, убив генерала Касема Сулеймани – героя и борца с террористами;

14) США и их союзники не только упустили историческую возможность снизить напряженность в регионе и мире, но и серьезно подорвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Действительно, США и их союзники злоупотребили режимом нераспространения, чтобы сфабриковать кризис в отношении мирной ядерной программы Ирана, в то время как Штаты активно способствовали и продолжают поддерживать ядерное оружие Израиля – режима апартеида, агрессора и не члена ДНЯО;

15) Я хочу подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику. Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, которая заключается в натравливании стран региона друг на друга, не увенчалась успехом и не увенчается успехом в будущем. Им нужно смириться с этой реальностью и избегать обострения.

(с) Аббас Джума

https://dzen.ru/a/ZpI9Lku9KX99YT3e – цинк

Но как говорится, "верьте только делам".

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