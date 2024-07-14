Евро 2024: ​Бывший игрок «Наполи» возглавил «Коринтианс»

Смена тренера в бразильском «Коринтиансе» – клуб возглавил Рамон Диас, хорошо известный в Италии по выступлениям за такие клубы, как «Авеллино», «Наполи» и «Фиорентина». Предыдущий наставник клуба, Антонио Оливейра, поплатился за очень слабый старт чемпионата – двенадцать очков в пятнадцати матчах.

Соглашение с Рамоном Диасом подписано до конца 2025 года – в Бразилии длительность контрактов чётко соответствует календарным годам, в отличие от европейского футбола, где соглашения в подавляющем большинстве составляются по сезонам и заканчиваются чаще всего летом.

– Такой клуб, как «Коринтианс», должен занимать совсем другие позиции. Хочу, чтобы команда играла хорошо, я вижу потенциал в ней, – заявил новый наставник клуба.