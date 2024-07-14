 

“Хочется любить долго, нежно, страстно” – жених сплясал на концерте Лорак в Витебске

14.07.2024, 2:45, Разное
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Слава Богу, все гонения несправедливые обвинения и время затворничества в прошлом. Ани Лорак теперь снова есть и в телевизоре, и к гастролям возвращается. Ей есть, что спеть, есть, с чем обратиться к людям, есть, чем порадовать их сердца, умы, и души.

Публика платит исполнительнице ответной любовью. Тысячи зрителей пришли на ее сольное выступление на улице, несмотря на дождь, грозу, молнии и время суток – концерт начался в 23.20 и окончился ближе к часу ночи.

“Мы безумно скучали, мы так ждали нашей встречи, – обратилась Ани к теплой витебской публике. – Столько любви накопилось в нашем сердце. И, конечно же, мы сегодня хотим вас любить очень долго, нежно, страстно”.

И все, что происходило на сцене, было сделано с огромной любовь. Лорак выдавала на-гора хит за хитом, потрясая и широтой диапазона, и сложной хореографией, и идеальными формами тела. Обтягивающий комбинезон позволял убедиться, что 45-летняя Ани – само совершенство. Правда, артистка для этого много работает над собой. “Она похожа на Дженифер Лопес”, – восхищались зрительницы когда артистка поворачивалась к ним спиной.

А мужчины завидовали танцевавшему возле сцены новому возлюбленному Каролины – Исааку Вижраку. Этот рожденный в солнечной Барселоне видный собой инструктор по йоге, каскадер. модель и актер не сводил глаз со своей русской звезды. Было заметно, что он в восторге и от шоу своей королевы, и от того, что столько людей ее обожают.

Ани Лорак – одна из лучших певиц на российской сцене сегодня. Невероятная харизма, энергетика, умение работать “вживую” – такое сочетание сегодня редкость. Поэтому титул “Дивы”, которые поклонники дали Каролине после одноименного шоу в Москве, вполне оправдан.


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