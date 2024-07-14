Евро 2024: Тренер сборной Испании де ла Фуэнте оценил игру Беллингема

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о Джуде Беллингеме перед финалом Евро-2024.

Континентальный трофей будет разыгран в матче испанцев и англичан, который состоится в воскресенье. В преддверии поединка представители СМИ попросили рулевого «красной фурии» поделиться мнением об игре лидера сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Мне очень нравится этот игрок – у него есть качества, которые я ценю. Он силён, одарён технически, в его игре есть элемент элегантности. Беллингем много забивает – у него врождённый дар. Наблюдать за ним приятно эстетически», – поведал в интервью официальному сайту УЕФА де ла Фуэнте.