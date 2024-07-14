Евро 2024: Компани попробует убедить Киммиха остаться в «Баварии» – игрок склоняется к уходу

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани проведёт встречу с Йозуа Киммихом.

29-летний футболист всерьёз рассматривает возможность ухода – мюнхенцам, вероятно, придётся продать свою звезду этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год, когда истечёт срок контракта. По сведениям Bild, новый рулевой команды Компани скоро проведёт встречу с Киммихом. Бельгиец попытается убедить хавбека остаться.

Одна из проблем для немецкого игрока – его позиция. Он хотел бы вернуться в полузащиту, однако после прихода Жоау Пальиньи ему будет ещё труднее рассчитывать на место в средней линии. В «Баварии» предпочитают, чтобы Киммих продолжил выступать справа в обороне, что может не устроить самого Йозуа.