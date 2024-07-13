Евро 2024: В «Манчестер Сити» придумали, как удержать Эдерсона

«Манчестер Сити» не намерен отпускать голкипера Эдерсона в Саудовскую Аравию.

В начале месяца в прессе появилась информация о договорённости бразильца с «Аль-Насром». «Горожане» не горят желанием расставаться с вратарём, поэтому проведут с ним встречу для обсуждения будущего. Согласно сведениям SunSport, «Манчестер Сити» предложит Эдерсону значительное повышение зарплаты – примерно на 75%, – чтобы убедить того не уходить. Обсуждения запланированы на следующую неделю.

Текущий трудовой договор Эдерсона с английским грандом рассчитан до середины 2026 года. В августе футболисту исполнится 31 год.