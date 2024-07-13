Предстоит лавировать между финансовыми интересами и стабильностью: Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2024 года

Согласно предсказаниям тарологов, в период с 15 по 21 июля 2024 года многим людям предстоит лавировать между стабильностью и финансовыми интересами. Каждое принимаемое решение должно быть тщательно взвешено. Также важно оставаться открытым для взаимодействия с окружающими людьми, ведь они могут предоставить перспективные возможности. Подробный Таро-прогноз на ближайшую неделю по картам колоды “Ошо Дзен” вы можете узнать в нашей статье.

Овен: король воды

В ближайшие 7 дней Овен почувствует, как его душевные раны начали затягиваться. Некоторым представителям огненной стихии карта сулит выздоровление от физических недугов. Сеансы с психологом также принесут плоды: специалист сможет полностью разобраться в вашей проблеме и назначит вам верное лечение.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от долгосрочных планирований во второй половине недели. К реализации серьезных проектов пока что тоже лучше не приступать, иначе есть риск столкнуться с непредвиденными трудностями. Попробуйте начать с малого, например хвалите себя за успех в делах.

Телец: восьмерка воды

Данный аркан говорит о том, что Тельцам следует распрощаться с философией, которая себя изжила. Доверьтесь своим инстинктам, ведь именно они в конечном итоге приведут вас к безоговорочной победе. Также не забывайте о том, что правильность принимаемых решений нередко зависит от пережитого опыта.

Восьмерка воды рекомендует Тельцам прекратить изматывать себя погоней за недостижимыми идеалами. Попробуйте найти свой собственный путь в жизни, не оглядываясь на окружающих. О грядущих перспективах вам скажет судьба ближе к концу этой недели.

Близнецы: «Император»

Старший аркан «Император» призывает Близнецов взять ответственность за свою жизнь в свои руки. В скором времени начнут происходить события, во время которых следует действовать как можно более рационально. Впрочем, опираться на общепринятые каноны будет так же не лучшим решением.

Во второй половине недели Близнецам следует погрузиться в раздумья, чтобы осознать суть своих проблем и постараться найти наиболее простой путь их решения. Не забывайте расставлять приоритеты: на первое место должно быть поставлено то, что является для вас самым значимым.

Рак: король радуги

Рак в ближайшие 7 дней может смело наслаждаться жизнью. Балуйте себя, проводите время на природе, отправьтесь в путешествие – делайте все, что вам придется по вкусу. Сейчас это необходимо прежде всего для того, чтобы восстановить утраченные силы.

Также аркан говорит о том, что не стоит слишком долго обдумывать важные решения, особенно если они касаются профессиональной сферы. Бросив вызов самому себе, Рак увидит, что удача благоволит ему. Вслед за принятием ответственного решения придут и глобальные перемены.

Лев: четверка огня

Данный аркан призывает Львов принять участие в тех вещах, которых они активно сторонятся. Не позволяйте страху провала диктовать вам условия. Ведь если вы продолжите быть просто сторонним наблюдателем, то все перспективные возможности просто пройдут мимо вас.

Также карта советует представителям стихии Огня провести анализ своих страхов. Для этого вам потребуется не так много времени, но зато вы сможете понять, в каком направлении вам следует двигаться дальше. Помните, что пока вы решаетесь сделать шаг вперед, ваши конкуренты могут активно идти в том же направлении.

Дева: перевернутая тройка воды

Сейчас Девам стоит навести порядок в своей жизни. Постарайтесь избавиться от сомнений и примите решение, которому будет выгодно следовать. Если вы начнете смотреть на свою жизнь с точки зрения прагматичности, то сможете преуспеть в решении сложных задач (например, финансового характера).

Если в последние дни вам было слишком тяжело справляться с трудностями, то готовьтесь к небольшому перерыву. Судьба предоставит вам возможность отдохнуть от проблем. Используйте этот период, чтобы набраться сил и внести корректировки в планы.

Весы: четверка воды

Период с 15 по 21 июля окажется одним из лучших в году, чтобы воплотить в жизнь свои самые сокровенные желания. Главное, не обращайте внимание на мнение малозначимых людей. Также не стоит забывать, что некоторые принципы могут сковывать ваш внутренний потенциал.

Прежде всего аркан советует Весам научиться искать источники силы извне. Да, самая мощная энергия заключена внутри вас, однако добраться до нее без жесткого стимула бывает очень трудно. Поэтому осмотритесь вокруг себя и поймите, чем именно вы хотите заниматься больше всего.

Скорпион: десятка воды

Скорпиону стоит помнить одну простую истину: если вы открыты для неизведанного, то судьба будет вам благоволить, какое бы направление вы не выбрали. Поэтому возьмите себя в руки и выйдите из зоны комфорта. Накопленного жизненного опыта вполне хватит, чтобы избегать ошибок.

Иногда десятка воды говорит о том, что человек загоняет себя в рамки общественного мнения, из-за чего страдает его потенциал. Если вы хотите начать важный проект, то не обращайте внимания на то, что диктует общество: его поверхностное мышление может быть ошибочным.

Стрелец: паж радуги

На этой неделе Стрельцам стоит проявить уверенность в своих силах. Смело начинайте проекты, которые ранее откладывались на завтрашний день из-за вашей неуверенности. Также данный период окажется благоприятным, чтобы избавиться от вредных привычек и начать жизнь с чистого листа.

При решении конфликтов важно запастись терпением. Если вы поддадитесь на провокации окружающих, то будете обвинены во всех смертных грехах. Тем, кто планирует отправиться в путешествие, следует брать билеты на субботу или воскресенье.

Козерог: король огня

В ближайшие 7 дней Козерог будет жаждать внимания общественности. Это может привести к тому, что характер представителя стихии Земли очерствеет. Поэтому карта рекомендует пересмотреть свои взгляды на значимость чужого мнения. Не стоит жить по правилам окружающих.

Также карта советует не пытаться скрыть негативные эмоции, которые вас одолевают: все попытки окажутся тщетными. Лучше попробуйте преобразовать гнев или обиду в энергию. Начните самосовершенствоваться назло окружающим, и тогда у вас все получится.

Водолей: «Верховная жрица»

Старший аркан «Верховная жрица» призывает Водолея начать наслаждаться жизнью: ближайшая неделя для этого прекрасно подойдет. С вами то и дело будут происходить ситуации, которые принесут положительные эмоции. Поэтому отложите работу хотя бы на время и позвольте себе погрузиться в отдых с головой.

Аркан советует Водолею не подавлять свои чувства. Особенно это актуально для тех представителей стихии Воздуха, которые влюблены в кого-то из знакомых, но боятся им в этом признаться. В противном случае вы рискуете оказаться в ловушке собственного разума, выбраться из которой самостоятельно будет тяжело.

Рыбы: восьмерка огня

Новая неделя даст понять Рыбам, что не стоит превращать свою жизнь в гонку за материальными ресурсами. Вместо того чтобы пытаться заработать все деньги мира, позвольте себе получать от жизни новые впечатления. К примеру, отправьтесь в путешествие или просто проведите выходные на природе.

Тем Рыбам, которые недавно начали отношения, карта советует не опираться на прошлый жизненный опыт. Ориентируйтесь на обстоятельства и примите тот факт, что нынешний партнер – это уникальная личность. Одиноким людям следует чаще показывать свое мировоззрение окружающим.