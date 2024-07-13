Евро 2024: Прощай, интрига – «Зенит» громит «Краснодар» ещё до перерыва

Суперкубковый матч лишается интриги ещё до конца первого тайма. На 43-й минуте «Зенит» забил уже третий гол в ворота «Краснодара» и близок к завоеванию очередного титула. В контратаке Вендел убежал в отрыв и сыграл с фланга в центр на Максима Глушенкова, который оторвался от опеки Кайо и пробил метко в дальний нижний угол ворот «быков». Счет стал 3:0 в пользу чемпионов.

Напомним, что ранее также отличились Родригао и Маркус Вендел. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.